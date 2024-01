Stress mit ihrem Dschungelbegleiter? Cora Schumacher braucht «Abstand»

«Wir hatten und haben hier emotionale und turbulente Tage, keine Frage!», so Cora Schumacher weiter. In dieser «Ausnahmesituation» komme es «auch mal zu Diskussionen». So sei es zwischen ihr und Jörg passiert. «Ich denke wir zwei brauchen gerade einfach etwas emotionalen Abstand, und ich denke, dass es uns beiden guttut.»