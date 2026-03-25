Strick trifft Denim: Die besten Pullover-Styles für die Lieblingsjeans

Die Kombination aus Jeans und Pullover gilt als der ultimative Mode–Klassiker. Das liegt vor allem daran, dass sich mit diesen beiden Kleidungsstücken hervorragend mit Proportionen, Texturen und gezielten Stilbrüchen spielen lässt. Ganz gleich, ob die Wahl auf eine weite Wide–Leg–Jeans oder die aktuell wiederkehrende Skinny–Silhouette fällt – bestimmte Pullover–Trends harmonieren einfach perfekt mit Denim.