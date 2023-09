Viele Designer haben vergangene Woche auf der Fashion Week in New York ihre Herbstkollektionen vorgestellt. Einer, der es den Stars mit seinen It–Pieces angetan hat, war Michael Kors. Promifrauen wie Vanessa Hudgens (34), Olivia Wilde (39) und Elsa Hosk (34) schlüpften für die Fashion–Show in eins der begehrten Strickkleider, die gerade zum regelrechten Hype mutieren. Getragen werden diese 2023 vor allem mit einem breiten Gürtel.