«Stubbe» sagt Lebewohl: Allerletzte Folge läuft im Februar im ZDF

Eigentlich ging «Stubbe» bereits im Jahr 2014 in Rente, doch so ganz konnten sich die Macher offenbar nicht mit dem Ruhestand der beliebten Figur anfreunden. Bislang kehrte «Stubbe» in drei Filmen doch noch einmal als Pensionär zurück. Zunächst in «Tod auf der Insel» im Jahr 2018, dann in «Tödliche Hilfe» drei Jahre später und zuletzt in «Ausgeliefert» im Jahr 2022.