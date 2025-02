Studentenfutter: Vegetarische Rezepte für den stressigen Uni-Alltag

Eier in einer Schüssel verschlagen, Hartkäse unterrühren. Mehl in einen tiefen Teller geben. Die Gemüsescheiben mit Salz und Pfeffer bestreuen. Gemüsescheiben zuerst in Mehl wenden, dann durch die Eier–Käse–Masse ziehen und am Schüsselrand abstreifen.