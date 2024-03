Studentenparty in München: Elias Becker feiert mit Freundin Yasmine

Zukunftspläne mit Freundin Yasmine

Beide konzentrieren sich aber derzeit eher auf andere Themen. Bei dem 24–Jährigen ist es die Musik, die er gemeinsam mit Bruder Noah Becker (30) macht – und sein Filmstudium an der New York University, das er im Mai abschliesst. «Ich kann es nicht erwarten, mit der Uni fertig zu sein und in Hollywood durchzustarten», scherzt Becker. Er könne sich auch vorstellen, in Zukunft gemeinsam mit Freundin Yasmine zu arbeiten: «Wir haben schon gemeinsam an meinen Dokus und Kurzfilmen gearbeitet. Sie will in der Produktion arbeiten, eher hinter den Kulissen. Sie ist unglaublich darin, Sets zu designen.» Die 23–Jährige hat in New York an der Columbia University studiert.