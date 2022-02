studiVZ und mehr: Wer kennt diese Social-Media-Plattformen noch?

Lokalisten und StudiVZ

In den 2000er-Jahren gab es noch Raum für regionale Angebote: In Deutschland gingen die beiden Netzwerke Lokalisten (2005) und studiVZ (2007) an den Start. Lokalisten richtete sich Stadt für Stadt an die breite Masse der Bevölkerung, während Schüler und Studenten die Zielgruppe von schülerVZ und StudiVZ waren. Weil die Aufmachung von studiVZ stark an die Anfänge von Facebook erinnerte, kam es zu einer Klage und anschliessend zu einer aussergerichtlichen Einigung. StudiVZ konnte sich bis 2016 halten, zu seinen besten Zeiten hatte das Netzwerk 17 Millionen aktive User. Sich mit den Ablegern SchülerVZ und MeinVZ gegen die Konkurrenz zu behaupten, funktionierte nicht: Im September 2017 meldete das Unternehmen Insolvenz an.