Stuntfrau verklagt Kevin Costner wegen «Horizon»-Vergewaltigungsszene

Der Vorfall soll sich am 2. Mai 2023 am Set in Utah ereignet haben. LaBella hatte am Vortag bereits in einer geplanten Vergewaltigungsszene mitgespielt, die professionell umgesetzt wurde, heisst es in der Klage. Für diese Szene gab es Proben, ein Intimitätskoordinator war anwesend und das Set war abgesperrt.