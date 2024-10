Sturm auf das Kapitol: US-Darsteller Jay Johnston muss ins Gefängnis

Der US–Schauspieler Jay Johnston (56) ist wegen der Teilnahme am Sturm auf das Kapitol in Washington 2021 zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Wie die «Washington Post» berichtet, sah es das Gericht im District of Columbia als erwiesen an, dass Johnston am 6. Januar 2021 beim Angriff auf das US–Kapitol die Polizei behindert hat. Der Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe von einem Jahr und einem Tag verurteilt.