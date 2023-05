Dionne Wudu spielte in vielen grossen Musicalproduktionen

Dionne Wudu studierte an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Anschliessend mauserte sie sich zum Musical-Star. Sie spielte in zahlreichen grossen Musical-Produktionen wie «Sister Act», «Ragtime» und «Buddy Holly». Erst kürzlich stand sie für «Chicago» in der Rolle der Mama Morton am Staatstheater Bonn auf der Bühne.