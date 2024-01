«Sturm der Liebe»-Fanliebling Sven Waasner wurde in New York «geformt»

Sie haben 2020 beim «Sturm» angefangen. Das war mitten in der Corona–Pandemie. Was bedeutet das rückblickend betrachtet für Sie?

Waasner: In der Corona–Zeit war es natürlich ein absolutes Geschenk. So viele Kolleginnen und Kollegen waren damals zum Herumsitzen und Abwarten verdammt, weil nur wenige Produktionen gedreht wurden. Das Einzige, was immer weiterproduziert wurde, waren die täglichen Serien. Wenn man dann ausgerechnet da ein Angebot bekommen hat, war das natürlich schon aussergewöhnlich. Abgesehen davon ist diese Art von Arbeit, also Teil einer langlaufenden Serie zu sein, die einzige Möglichkeit, in Deutschland von diesem Beruf leben zu können. Seit meinem «Sturm»–Engagement geht es mir beruflich sehr gut und es macht auch nach wie vor total viel Spass. Es ist wirklich jeden Tag eine Freude, zur Arbeit zu kommen.