«Sturm der Liebe»: Frederik Bott kommt, Krista Birkner kehrt zurück

Bott, der bereits in Produktionen wie «Die Rosenheim–Cops», «Die Bestatterin», «In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte» und «Soko Stuttgart» zu sehen war, freut sich über seine neue Rolle. «Marlon sagt, was er denkt, und trägt sein Herz auf der Zunge – diese Direktheit und Ehrlichkeit sind genau das, was ich an der Rolle so schätze», verrät der Schauspieler laut Pressemitteilung. Besonders die schlagfertigen Wortgefechte machen ihm Spass: «Die entstehen durch Marlons authentische, offene Art – genau das macht die Szenen so lebendig.»