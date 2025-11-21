«Sturm der Liebe»-Gastrolle: Cathy Hummels «wollte gar nicht mehr weg»

Wie hat das Team reagiert, als Sie zum ersten Drehtag am Set erschienen sind?

Hummels: Alle waren herzlich, offen und total professionell. Ein paar Gesichter kannte ich sogar schon, dadurch habe ich mich gleich wohlgefühlt. Ich wurde wirklich sehr gut aufgenommen. Es war einfach eine tolle Atmosphäre, und die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen haben mir den Einstieg leicht gemacht. Wir hatten viel Spass beim Drehen – und das wird man, glaube ich, auch merken.