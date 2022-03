«Sturm der Liebe»: Katrin Anne Hess steigt als Pferdewirtin Carolin ein

Wie war der Einstieg in die Telenovela?

Über ihren Start in der Telenovela erzählt Hess, die durch ihre Rollen in «Kreuzfahrt ins Glück», «Die Bergretter», «Frühling», «Die Rosenheim Cops» und «Der Alte» bekannt wurde: «Ich wurde mit offenen Armen in die ‹Sturm›-Familie aufgenommen und hatte einen wundervollen Start. Für mich als Schauspielerin ist es das erste Mal, in einer täglichen Serie zu drehen, und ich freue mich, dabei zu sein.»