«Sturm der Liebe»: Milan Marcus steigt ein - und sorgt für viel Drama

Neu im Team? Erfahrung und Interesse helfen, sagt Milan Marcus

Vom Empfang am Set schwärmt der Duisburger Schauspieler Milan Marcus im Interview mit spot on news. Es sei «super herzlich» gewesen, «von allen, hinter und vor der Kamera». Die Serie läuft seit August 2005 und manche seiner Kolleginnen und Kollegen sind auch schon so lange dabei. Für den Neuling bedeutet das: «Man muss sofort funktionieren. Es gibt kein Warmlaufen oder so etwas.» In Anspielung auf seine früheren Engagements bei der Daily «Verbotene Liebe» (2004–2008, 2009, 2010–2011) fügt er hinzu: «Es hilft, wenn man so etwas in frühen Jahren schon einmal erlebt hat, habe ich gemerkt.»