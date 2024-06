«Sturm der Liebe»: Sendezeitverkürzung macht Fans traurig

Im vergangenen Jahr wurde das 18–jährige Jubiläum der beliebten ARD–Telenovela «Sturm der Liebe» (seit September 2005, montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten) gefeiert, in diesem Jahr steht dennoch eine grosse Veränderung an. Trotz des grossen Erfolgs und der beachtlichen Fan–Base soll die Sendezeit mit dem kommenden Staffelstart verkürzt werden. «Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsgremien in den Landesrundfunkanstalten werden ab Herbst 2025 halbstündige Folgen von ‹Sturm der Liebe› ausgestrahlt», heisst es von der Bavaria Fiction GmbH auf Nachfrage von spot on news.