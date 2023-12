«Sturm der Liebe»-Star Dieter Bach wird 60 - und feiert in den Bergen

Was steht auf Ihrer persönlichen Bucket List für die kommenden Jahre?

Bach: Ich habe keine Bucket List. Wenn etwas so wichtig ist, dass es auf eine solche Liste gehört, dann machst du es besser sofort oder zumindest so schnell wie möglich. Ich lasse mich inzwischen auch mal gerne vom Leben überraschen. Es tauchen so viele Möglichkeiten auf, die du übersiehst, wenn du allzu feste Vorstellungen von der Zukunft hast. Der Engländer sagt: Go with the flow [Dt. Schwimm mit dem Strom].