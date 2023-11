«Sturm der Liebe»-Traumtrio über Casting-Glück und Lernstress

Wenige Tage danach rief mich mein Agent morgens an – ich war gerade im Schlafanzug beim Kaffeekochen. Er fragte mich dann ganz scheinheilig, wie mein Casting so war, und ob ich mir vorstellen könnte, mit den Leuten zu arbeiten. Ich habe gesagt: Ja, natürlich, die waren alle so nett, das wäre ein Traum. Darauf er: Dann wünsche ich dir viel Spass in den kommenden Monaten, du hast die Rolle bekommen. Ich bin erstmal auf den Boden gesunken und habe vor Freude rumgeheult. Ich war so glücklich.