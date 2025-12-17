«Sturm der Liebe» und «Rote Rosen»: Winterpause startet schon bald

Fans der beliebten ARD–Nachmittagsserien «Sturm der Liebe» (14:10 Uhr) und «Rote Rosen» (15:10 Uhr) müssen sich auf eine längere Sendepause einstellen. Laut dem Sender flimmern die letzten neuen Episoden beider Telenovelas für dieses Jahr bereits am Freitag (19. Dezember) über die Bildschirme. Erst am 12. Januar 2026 kehren die Geschichten aus dem bayerischen Bichlheim und dem norddeutschen Lüneburg mit frischen Folgen auf ihren angestammten Sendeplatz zurück.