Sturz im Palast: Prinzessin Michael von Kent bricht sich Handgelenke

«Tom war ein liebenswerter Mann, so freundlich und so fürsorglich. Sie waren sehr glücklich miteinander. Wir hatten sie oft mit Freddie und Sophie und den Mädchen zum Sonntagsessen hier. Wir hatten nie eine Ahnung, dass etwas nicht stimmte», so Prinzessin Michael. Ihr Sohn Freddie Windsor (45), der mit Sophie Winkleman (44) verheiratet ist, hat zwei Töchter. Wie sie ihrer Tochter helfen könne, mit der Trauer über den Verlust ihres Mannes umzugehen, wisse sie bis heute nicht, erklärte die Prinzessin den Berichten zufolge in dem Interview mit Royal–Biografin Ingrid Seward für das «Majesty Magazine».