Stuttgart-«Tatort»: Gibt es Tiger züchtende Schweinebauern?

Tigerfarmen gibt es auch in Europa

Die Tiger gelangen nicht nur über Wilderer auf den Markt, in vielen Ländern florieren regelrechte Tigerfarmen, in denen die Tiere meist unter grausamen Bedingungen aufgezogen und dann geschlachtet werden. Wie Medienberichte zeigen, finden sich solche illegalen Farmen mittlerweile nicht nur in Asien, sondern auch in Europa. Hinweise darauf liefern nicht nur immer wieder vom Zoll abgefangene Tigerprodukte. Wie «The Guardian» berichtet, wurde beispielsweise im Jahr 2018 bei einer Grossrazzia in der Nähe der tschechischen Hauptstadt Prag eine Tigerfarm ausgehoben.