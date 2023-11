Stuttgart-«Tatort»: In «Vergebung» rückt Jürgen Hartmann in den Fokus

Heraus kam ein starker Sonntagabendkrimi, der endlich einmal den Fokus auf den so wichtigen Rechtsmediziner Vogt legt. Wer ist der Mensch dahinter? Wo kommt er her? Und welche dunklen Geheimnisse trägt er mit sich umher? All das wird nun in «Vergebung» ins Schaufenster gestellt und ausführlich beleuchtet. Im Interview mit der Fanseite «wiewardertatort.de» gibt der Schauspieler Hartmann Einblicke in sein Bestreben, seiner Figur mehr Farbe zu verleihen. Ihn habe schon immer der Gedanke fasziniert, dass Dr. Vogt eines Tages vor einer Leiche stehe, die ihn aus der Routine reisse.