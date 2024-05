Styling-Guide: Drei Tipps für den perfekten Jeans-Look

Der lässige Jeans–Freizeitlook

Für entspannte Tage im Frühling und die ersten warmen Sommertage sind lässige Jeans–Shorts in Kombination mit einem hochgeschlossenen glitzernden Oberteil angesagt. Dieser Kontrast zwischen leger und glamourös verleiht dem Look eine spielerische, aber vor allem modebewusste Note. Komplettiert wird das Outfit mit trendigen Sneakern für maximalen Komfort. Dieser Look eignet sich perfekt für einen Tag in der Stadt oder ein entspanntes Treffen mit Freunden im Freien. Für abends am besten noch eine Jeans–Jacke einpacken – dieses Jahr kombiniert man Denim mit Denim!