Stylisch biken: Das perfekte Outfit fürs Fahrrad

Nicht nur umweltfreundlich, sondern auch ungemein praktisch: Das Fahrrad ist in der Stadt oft das Fortbewegungsmittel, mit dem man am schnellsten ans Ziel gelangt. Doch wer mit dem Rad (wieder) ins Büro oder zu einem wichtigen Termin fahren will, kann sich schlecht in Funktionskleidung hüllen. Muss auch gar nicht sein, denn sich sowohl fahrrad- als auch vorzeigefähig zu kleiden, ist gar nicht so schwer. Einziges Manko: Das Wetter muss mitspielen.