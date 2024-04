Stylisch gewappnet: Die schönsten Aprilwetter-Looks

Sonne, aber dann plötzlich Regen

Auch an wechselhaften April–Tagen muss man nicht auf ein stilvolles Outfit verzichten. Ein regenabweisender Mantel in einer neutralen Farbe wie zum Beispiel Schwarz ist immer eine gute Wahl. Model Emily Ratajkowski (32) macht es mit ihrem Look vor. Darunter trägt man am besten einen klassischen, schlichten und hochgeschlossenen Pullover und eine Hose in einer zeitlosen Farbe wie Braun, Schwarz oder Grau. Ein schicker Regenschirm in der Handtasche und regenfeste Schuhe sorgen dafür, dass man beim plötzlichen Regenschauer trocken bleibt, während man von Termin zu Termin eilt.