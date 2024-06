Stylische Begleiter: Diese Handtaschen-Trends liebt Gen Z

Vintage–Taschen aus den 2000ern

Der Modezyklus bringt immer wieder vergangene Trends zurück: Generation Z liebt es, den Stil der 2000er Jahre wieder aufleben zu lassen. Luxuriöse Marken präsentieren ikonische Designs neu, was bei den jungen Käufern auf grosse Begeisterung stösst. Omnipräsent sind derzeit über den Schultern von Gen Z vor allem East–West–Bags – also Taschen, die vom Design her mehr in die Breite als in die Höhe gehen. 2024 kommen diese Taschen mit extralangem Henkel daher.