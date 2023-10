Stylische Kombi: Jennifer Garner setzt auf Rosenrock zur weissen Bluse

Jennifer Garner (51) holt den Frühling zurück nach New York. Kurz vor ihrem Auftritt in der TV–Show «Good Morning America» liess sie sich auf der Strasse in einem modischen Ensemble ablichten, das aus einem Midirock mit pinkem Rosenmuster von Valentino und einer weissen Baumwollbluse bestand. Ihre schlanke Taille betonte Garner dabei mit einem schwarzen Gürtel mit goldener Schnalle.