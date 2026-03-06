Stylischer Auftritt: Oprah Winfrey zeigt sich in Paris in Topform

«Ich erkenne die Person nicht mehr wieder, die sich träge fühlt, wenn sie nicht trainiert», sagte sie Ende vergangenen Jahres gegenüber dem Magazin «People». Neben dem Sport gehört auch die Abstinenz von Alkohol zu ihrer neuen Lebensweise. Seit Jahren trinkt Winfrey keinen Tropfen mehr. «Dass ich nicht einmal mehr den Wunsch danach habe – das ist schon bemerkenswert», erklärte sie. «Ich erkenne die Frau kaum wieder, die ich geworden bin», sagte Winfrey. «Aber sie ist eine glückliche Frau.»