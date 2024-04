Stylisches Duo: Anna Wintour verzaubert mit Tochter Bee am Broadway

Ein seltenes Mutter–Tochter–Duo auf dem roten Teppich: Bei der Premiere des Broadway–Musicals «Lempicka» zeigte sich «Vogue»–Chefredakteurin Anna Wintour (74) im Beisein ihrer Tochter Bee Shaffer (36). Beide bezauberten durch ihren schicken und mühelos elegant wirkenden Look, während sie Arm in Arm für die Fotografen im Longacre Theatre in New York posierten.