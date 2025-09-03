«Succession»-Star Nicholas Braun wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Am 16. September muss sich der «Succession»–Mime, dem seine Darstellung als Cousin Greg drei Emmy–Nominierungen einbrachte, vor einem Richter verantworten. 2023 endete die Serie über einen alternden Patriarchen, dessen Firmenerbe für Machtkämpfe in der Familie sorgt, nach vier Staffeln. Zu Brauns kommenden Projekten zählt die Satire «The Entertainment System is Down», in der Nicholas Braun neben Topstars wie Keanu Reeves, Kirsten Dunst und Woody Harrelson vor der Kamera stehen darf.