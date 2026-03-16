Südkorea feiert den Oscar-Erfolg von «KPop Demon Hunters»

Ein Sequel soll folgen

Der Fantasyfilm «K–Pop Demon Hunters» ist mit mehr als 500 Millionen Aufrufen weltweit der meistgesehene Film der Streamingplattform. Erzählt wird die Geschichte der K–Pop–Gruppe HUNTR/X, deren Musik die Welt im Verborgenen vor Dämonen aus einer anderen Dimension schützt. Zwar handelt es sich um eine US–Produktion, doch mit der koreanisch–kanadischen Regisseurin Maggie Kang sowie mehreren koreanischen und koreanisch–amerikanischen Synchronsprechern weist der Film einen starken koreanischen Bezug auf. Auch visuell orientiert sich die Produktion deutlich an koreanischer Ästhetik und traditioneller Kultur. Kurz vor den Oscars wurde zudem bekannt, dass nach der Awards–Saison angesichts des enormen Erfolgs bereits ein Sequel geplant ist.