«Suits LA»: «Suits»-Star Rick Hoffman kehrt als Louis Litt zurück

Nicht der erste Original–Star

Hoffman ist nicht der erste Schauspieler aus der Ursprungsserie, der für den Ableger zurückkehrt. Bereits zuvor wurde bekannt, dass Gabriel Macht in seiner Rolle als Harvey Specter einen Gastauftritt haben wird. Serienschöpfer Aaron Korsh, der sowohl für das Original als auch für das Spin–off verantwortlich zeichnet, erklärte bei der Los–Angeles–Premiere im vergangenen Monat, dass Machts Rückkehr «perfekt passe», da «Ted ein Staatsanwalt in New York war, Harvey war ein Staatsanwalt in New York».