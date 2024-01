«Suits»-Reunion bei den Golden Globes

Bereits am kommenden Wochenende, hierzulande in der Nacht vom 7. auf den 8. Januar, findet in den USA die erste grosse Preisverleihung des noch jungen Jahres statt. Im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills steigt dann die 81. Ausgabe der Golden Globes – bekannt als der grösste Gradmesser für die darauffolgenden Oscars. Ein ganz besonderes Duo wird sich auf der Bühne der Veranstaltung die Ehre geben, wie nun über die offizielle Homepage der Preisverleihung mitgeteilt wurde. So werden Gabriel Macht (51) und Patrick J. Adams (42) zusammen einen der Preise vergeben und damit eine Mini–Reunion ihres Serienhits «Suits» feiern.