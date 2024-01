«Suits»-Reunion ohne Herzogin Meghan bei den Golden Globes

«Ich denke, es ist alles noch in einem frühen Stadium», erklärte Adams «Variety».«Es ist eine Serie im ‹Suits›–Universum, wie ein ‹Suits L.A.›. Wie auch immer, unser furchtloser Showrunner Aaron [Korsh] arbeitet daran.» Würde er denn überhaupt noch einmal seinen Charakter Mike Ross spielen wollen? «Wenn ich den Anruf bekäme, wäre ich bereit, wieder in den Anzug zu schlüpfen. Ich habe die Serie geliebt, ich habe die Figur geliebt und ich habe es geliebt, mit all diesen Leuten zu arbeiten.»