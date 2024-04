«Suits»-Star Abigail Spencer gibt seltene Einblicke in Meghans Garten

Abigail Spencer unterstützt Meghans Marke

Dort postete Spencer gleich drei Fotos, die sie mit Meghans liebevoll dekoriertem Marmeladenkorb zeigen. Sie schwärmt von dem Produkt: «Diese Marmelade ist meine Marmelade. Ein köstlicher Vorgeschmack auf das, was in der Tat kommen wird... Ich liebe dich so sehr, M», schreibt sie an ihre Freundin gerichtet.