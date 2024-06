«Suits»-Star Patrick J. Adams hält Comeback als Film für möglich

Ein Comeback von «Suits», fünf Jahre nach dem Ende der beliebten Anwaltsserie? Zumindest in Form eines Filmes? Hauptdarsteller Patrick J. Adams (42) hält dies für durchaus möglich. Dies sagte der Schauspieler bei einer Mini–Reunion des «Suits»–Casts am Wochenende im Rahmen des ATX TV Festival in Austin, Texas.