Suki Waterhouse ist schwanger: Robert Pattinson wird Vater

Seit 2018 sind Suki Waterhouse und Robert Pattinson zusammen

Suki Waterhouse, die zuletzt in der Amazon–Prime–Video–Serie «Daisy Jones & the Six» mitspielte, soll seit 2018 mit Robert Pattinson liiert sein. Das Paar feierte im Dezember 2022 sein Debüt auf dem roten Teppich, damals kamen sie gemeinsam zur Herbstmodenschau von Dior Men in Ägypten. Es folgte ein Auftritt bei der Met Gala 2023, wo sie im Mai ebenfalls gemeinsam über den roten Teppich liefen.