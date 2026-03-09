Suki Waterhouse und Robert Pattinson: Seltenes Foto ihrer Tochter

Suki Waterhouse (34) und Robert Pattinson (39) halten ihr Privatleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. Doch ein besonderer Meilenstein bot nun Anlass für einen seltenen Einblick: Am Montag teilte die Musikerin und Schauspielerin ein Foto vom zweiten Geburtstag ihrer Tochter in den sozialen Medien.
Für den Ehrentag ihrer Tochter organisierten Waterhouse und Pattinson offenbar eine bunte Feier unter dem Motto der beliebten Kindersendung «Sesamstrasse». Auf einem Schwarz–Weiss–Foto, das sie in ihrer Instagram–Story teilte, posiert Suki Waterhouse neben der Figur Elmo. Dahinter ist ein Ballonbogen, geschmückt mit den Gesichtern von Elmo, zu sehen. Dazu schreibt Waterhouse: «Meine Prinzessin ist 2. Sie ist das Licht meines Lebens.»
Sie zeigen nur selten ihr Privatleben
Robert Pattinson und Suki Waterhouse sind seit 2018 ein Paar, traten aber erst 2022 das erste Mal gemeinsam öffentlich auf. Waterhouse verkündete ihre Schwangerschaft im November 2023 während eines Konzerts. Im darauffolgenden Dezember verlobten sich die Sängerin und der Schauspielstar.
Im März 2024 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Wie das Mädchen heisst, ist bis jetzt nicht öffentlich bekannt. Nur selten lassen die beiden Details über ihr Leben als Eltern durchblitzen. Ende 2024 verriet Waterhouse in einem Interview etwa, dass sie und der «Die, My Love»–Darsteller ein festes tägliches Ritual pflegen. Jeden Nachmittag gegen 17 Uhr springt die Familie gemeinsam in den Pool, um Zeit miteinander zu verbringen und «einfach albern zu sein».