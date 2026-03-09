Suki Waterhouse und Robert Pattinson: Seltenes Foto ihrer Tochter

Im März 2024 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Wie das Mädchen heisst, ist bis jetzt nicht öffentlich bekannt. Nur selten lassen die beiden Details über ihr Leben als Eltern durchblitzen. Ende 2024 verriet Waterhouse in einem Interview etwa, dass sie und der «Die, My Love»–Darsteller ein festes tägliches Ritual pflegen. Jeden Nachmittag gegen 17 Uhr springt die Familie gemeinsam in den Pool, um Zeit miteinander zu verbringen und «einfach albern zu sein».