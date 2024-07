«Sunny» startet bei Apple TV+: «Black Mirror» in Serienlänge

Zukunftsvision à la «Black Mirror»

Die neue, schwarzhumorige Mystery–Serie «Sunny» spielt in einer nahen Zukunft, in der selbstfahrende Autos und helfende Haushaltsroboter an der Tagesordnung sind. Die Japan–Immigrantin Suzie, die der Landessprache nicht mächtig ist, setzt in Gesprächen zur Übersetzung in Echtzeit etwa einen kleinen, helfenden Knopf in ihr Ohr.