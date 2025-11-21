«Sunrise on the Reaping»: Erster Trailer zu neuem «Tribute von Panem»

Regie führt erneut Francis Lawrence, der bereits vier der bisherigen Filme inszenierte – darunter auch das Prequel über den jungen Snow. Buch und Film wurden zeitgleich angekündigt, und Collins liess sich – wie sie erklärte – von der politischen Theorie David Humes inspirieren, insbesondere seiner Idee, «wie leicht die Vielen von wenigen Regierenden gelenkt werden». Sie wolle tiefer in die Themen Propaganda und Macht über Narrative eintauchen – Fragen, die heute aktueller seien denn je.