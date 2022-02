Super Bowl 2022: Eminems Kniefall und die 50-Cent-Überraschung

Dr. Dre und Snoop Dogg starteten mit den Kulthits «The Next Episode» und Tupac Shakurs «California Love». Dann erschien Überraschungsgast 50 Cent (46) mit einer Schar von Tänzerinnen auf der Bühne und performte seinen Klassiker «In Da Club». Es wurde zu einer «Family Affair», als Mary J. Blige in ihrem weissen Pailletten-Outfit die Bühne betrat. Sie wurde von funkelnden Backgroundtänzern begleitet, die wieder verschwanden, als sie «No More Drama» solo sang. Lamar, umgeben von Männern in schwarzen Anzügen, mit gebleichten Haaren und Schärpen mit der Aufschrift «Dre Day», performte seinen Hit «Alright» vor der Bühne.