Super Bowl 2024: Diese Super-Promis drücken den Finalisten die Daumen

Darf Taylor Swift am Ende jubeln?

All eyes on Taylor Swift (34): Zurzeit bestimmen täglich neue Schlagzeilen um Ihre Beziehung zu Football–Star Travis Kelce (34) die weltweiten Schlagzeilen. Er schmachtet sie bei ihren Konzerten an. Sie gibt das prominenteste Cheerleader–Girl der USA. Der 1,96 Meter–Hüne eroberte im vergangenen Jahr das Herz der Grammy–Abonnentin im Sturm. Eine gewohnte Position für Kelce. Auch bei den Chiefs spielt er als Tight End an vorderster Front. Am Sonntag will Kelce sich zum dritten Mal mit dem Siegerring schmücken. Darf Taylor nach Ende der Partie mit ihrem Travis jubeln?