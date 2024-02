Super Bowl 2024: So sind Fans live im Free-TV dabei

Der Super Bowl ist das US–amerikanische Sportereignis schlechthin. Seine 58. Auflage steigt am Sonntag, den 11. Februar, in einem Vorort der Glücksspielmetropole Las Vegas. Im Finale um die NFL–Krone treffen dort im Allegiant Stadium die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers aufeinander. Wegen der Zeitverschiebung beginnt das Event in Deutschland mitten in der Nacht, doch RTL verkürzt die Wartezeit bis zum Kick–off mit einem Abend im Zeichen des American Football. So sehen Fans den Super Bowl LVIII live im Free–TV.