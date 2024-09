«Ich möchte nicht, dass ihr es verpasst»

Super Bowl 2025: Kendrick Lamar tritt bei Halbzeitshow auf

Wer in der Halbzeit beim Super Bowl auftreten darf, hat es in der Musikbranche eindeutig geschafft: Für Rapper Kendrick Lamar gleicht es also einem Ritterschlag, dass er am 9. Februar 2025 in New Orleans performen kann. 2022 trat er schon einmal auf – allerdings nur mit einem kleinen Beitrag.