Super Bowl 2026: Donald Trump ätzt gegen Bad Bunny

«Die Halbzeit–Show des Super Bowls ist absolut schrecklich, eine der schlechtesten aller Zeiten!», wetterte Trump. Die Performance ergebe «keinen Sinn» und sei «eine Beleidigung für die Grösse Amerikas». Besonders die Sprache störte den Präsidenten: «Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt.» Auch die Tanzeinlagen seien «ekelhaft, besonders für kleine Kinder, die in den USA und auf der ganzen Welt zusehen». Die Show sei ein «Schlag ins Gesicht» für das Land.