Super Bowl 2026: Halbzeitshow von Bad Bunny mit einigen Überraschungen

Dann gab es noch eine Premiere: Ein Brautpaar heiratete während der Halbzeitshow auf der Bühne, die Vermählung soll echt gewesen sein. Bad Bunny überreichte seinen Grammy an einen kleinen Jungen, und zum Abschluss seiner Show zeigte der Sänger eine Reihe von Flaggen amerikanischer Länder. «Gott segne Amerika», sagte er und hinter ihm erschien auf einer grossen Videoleinwand die Botschaft: «Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe.» Er beendete seine Show auf Spanisch mit den Worten: «Wir sind immer noch hier», bevor er einen Football mit der Aufschrift «Gemeinsam sind wir Amerika» warf.