Super Bowl 2026: Liebes-Outing von Lewis Hamilton und Kim Kardashian?

Für beide wäre es nicht die erste prominente Beziehung. Kardashian war bis 2022 mit Rapper Kanye West (47) verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. Danach machte eine Beziehung mit Comedian Pete Davidson (31) Schlagzeilen, ausserdem wurde ihr eine Romanze mit NFL–Star Odell Beckham Jr. (33) nachgesagt. Hamilton war von 2007 bis 2015 in einer On–off–Beziehung mit Pussycat–Dolls–Sängerin Nicole Scherzinger (47). Auch mit Rihanna (37), Gigi Hadid (30) und Shakira (48) wurde der Ferrari–Pilot in der Vergangenheit in Verbindung gebracht.