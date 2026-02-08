Super Bowl 2026: Sportliches Mega-Spektakel im TV und Stream

American–Football–Fans fiebern dem heutigen Sonntag schon lange entgegen. Am 8. Februar steigt im Levi's Stadium im kalifornischen Santa Clara das Endspiel der nordamerikanischen Profiliga NFL. Medienberichten zufolge wird erwartet, dass alleine in den USA mehr als 120 Millionen Menschen einschalten. In Deutschland ist der Super Bowl, das Match der New England Patriots gegen die Seattle Seahawks, in der Nacht auf Montag zu sehen.
Super Bowl auch im Free–TV
Wer reinschauen möchte, muss lange wach bleiben. Dafür wird das Endspiel auch im deutschen Free–TV bei RTL übertragen. Für den Sender ist es ein grosser Finalabend. Zur Primetime ist ab 20:15 Uhr zunächst das Finale der aktuellen Dschungelcamp–Staffel zu sehen. Nach «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» beginnt die Football–Vorberichterstattung ab 23:15 Uhr. Moderieren soll Jana Wosnitza (32).
Der Kick–off wird dann in der Nacht auf den 9. Februar gegen 00:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit erfolgen. Patrick Esume (52) kommentiert, als Experten sind Sebastian Vollmer (41), Markus Kuhn (39) und Björn Werner (35) dabei.
Eines der erwarteten Highlights ist wie in jedem Jahr die berühmte Halbzeitshow. Während Green Day den Super Bowl eröffnen, soll Bad Bunny (31) in der Halbzeit für Unterhaltung sorgen, auch wenn die Auftritte des puerto–ricanischen Sängers und der Punkrocker in den USA umstritten sind. Donald Trump (79) und Stimmen aus dem MAGA–Lager äusserten ihre Ablehnung.
American Football im Stream
Wer das Sport–Spektakel lieber über das Internet verfolgen möchte, kann bei RTLs hauseigenem Streamingdienst RTL+ ebenfalls reinschalten. Alternativ zeigt der Streaminganbieter DAZN den Super Bowl. Dort geht es mit der Berichterstattung ab 23:00 Uhr los. Florian Hauser und Christoph Stadtler führen durch die Übertragung. Letzterer wird auch kommentieren, mit Nadine Nurasyid sowie Roman Motzkus an seiner Seite.