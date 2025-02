Super-Bowl-Halbzeitshow: Kendrick Lamar hat «hart daran gearbeitet»

Zwar ist Lamar am 9. Februar – Kickoff in der Nacht auf Montag gegen 00:30 Uhr deutscher Zeit – im Caesars Superdome in New Orleans Headliner der Halbzeitshow, es ist aber nicht der erste Auftritt für ihn beim Super Bowl. 2022 stand er bereits mit anderen Hip–Hop–Grössen in Inglewood auf der Bühne – mit Dr. Dre (59), Snoop Dogg (53), Eminem (52), Mary J. Blige (54), 50 Cent (49) und Anderson Paak (38). Dass SZA ihn in diesem Jahr unterstützen wird, wurde im Januar erstmals offiziell mitgeteilt. Nach dem Super Bowl geht es für die beiden auf «Grand National Tour» durch Nordamerika. Auftakt ist am 19. April in Minneapolis.